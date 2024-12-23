Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в Башкирии убил невольного свидетеля стрельбы

Два брата в Ишимбае пойдут под суд за убийство, нелегальный оборот оружия и организацию нарколаборатории, где они изготовили свыше 5 кг мефедрона. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Источник: СУ СКР по Башкирии

По данным ведомства, жители купили онлайн два переделанных автомата Калашникова, пистолет и почти 1,1 тысячи патронов, которые хранили в гараже. Известно, что в мае 2023 года один из родственников решил попрактиковаться в стрельбе на территории Затайрукского лесопарка, свидетелем чего стал случайный прохожий. Мужчина догнал его и дважды выстрелил в затылок, а затем перетащил труп в безлюдное место и скрылся.

Как рассказали в региональном Следкоме, во время поисков подозреваемых правоохранительные органы обнаружили гараж с оборудованием для «производства» запрещенных веществ и гильзы от пистолета Макарова.

«В тот же день обоих обвиняемых задержали и заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в СК РБ.