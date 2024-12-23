Мужчина в Башкирии убил невольного свидетеля стрельбы

По данным ведомства, жители купили онлайн два переделанных автомата Калашникова, пистолет и почти 1,1 тысячи патронов, которые хранили в гараже. Известно, что в мае 2023 года один из родственников решил попрактиковаться в стрельбе на территории Затайрукского лесопарка, свидетелем чего стал случайный прохожий. Мужчина догнал его и дважды выстрелил в затылок, а затем перетащил труп в безлюдное место и скрылся.