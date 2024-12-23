Мужчина попытался ограбить банк, показав сотруднице угрожающую записку, но сбежал

Американец Джон Типтон находился в местах лишения свободы на протяжении двух лет за ограбление банка. После освобождения Типтон предпринял попытку повторно обокрасть ту же самую кредитную организацию. Попав в отделение банка, мужчина, угрожая сотрудникам пистолетом, потребовал отдать ему все наличные из кассы. Получив желаемое, Джон Типтон направился на улицу, но полицейские выследили его по камерам и поймали.