Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина попытался ограбить банк, показав сотруднице угрожающую записку, но сбежал

В Ростове 35-летний мужчина предпринял попытку ограбления банка, показав кассирше угрожающую записку, но сбежал после того, как она потянулась к тревожной кнопке. Информация об этом появилась в понедельник, 23 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В местной полиции рассказали, что сотрудница банка, увидев записку, потянулась рукой под стол, где находится тревожная кнопка. Заметив это, аферист запаниковал и сбежал с места запланированного преступления, передает РИА Новости.

Затем его задержали. Взрывчатки при нем не обнаружили и возбудили дело о разбое.

Налетчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 миллиона рублей в Новосибирске. По информации СМИ, в отделение «Локо-Банка», расположенное на улице Гоголя, ворвался вооруженный грабитель, связал сотрудников, спрятал деньги в сумку и убежал с места преступления.

Американец Джон Типтон находился в местах лишения свободы на протяжении двух лет за ограбление банка. После освобождения Типтон предпринял попытку повторно обокрасть ту же самую кредитную организацию. Попав в отделение банка, мужчина, угрожая сотрудникам пистолетом, потребовал отдать ему все наличные из кассы. Получив желаемое, Джон Типтон направился на улицу, но полицейские выследили его по камерам и поймали.