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ДТП в Башкирии унесло жизнь 50-летней женщины

ДТП в Башкирии унесло жизнь 50-летней женщины.

Пассажирка «Ларгуса» погибла при столкновении автомобиля с «Вестой» в Башкирии, передает ГАИ РБ. Трагедия случилась сегодня днем на 55-м километре дороги Дюртюли — Нефтекамск.

Как прокомментировали в ведомстве, помимо 50-летней женщины в салоне машины под управлением пожилого водителя находились еще 4 человека. В момент аварии «Ларгус» двигался в сторону Уфы, врезавшись в ехавшую по встречке «Весту», за рулем которой сидел 58-летний мужчина.

«Сидевшая на заднем сиденье женщина скончалась на месте, остальные пассажиры “Ларгуса” находятся в больнице. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пояснили в республиканской госавтоинспекции.