ДТП в Башкирии унесло жизнь 50-летней женщины.

Как прокомментировали в ведомстве, помимо 50-летней женщины в салоне машины под управлением пожилого водителя находились еще 4 человека. В момент аварии «Ларгус» двигался в сторону Уфы, врезавшись в ехавшую по встречке «Весту», за рулем которой сидел 58-летний мужчина.