Омский пенсионер поверил аферистам и потерял миллион на замене счетчика

Пенсионеру позвонили и сказали, что ему пора менять электросчетчик. Специалист придет к нему сам, но для этого необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Мужчина так и сделал, а через некоторое время ему позвонили новые абоненты — якобы представители Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они рассказали, что личный кабинет пенсионера на Госуслугах взломали и теперь на его деньги финансируют ВСУ. Чтобы спасти свои деньги, а себя — от уголовной статьи — необходимо перевести все свои сбережения на некий «безопасный счет».