Омский пенсионер поверил аферистам и потерял миллион на замене счетчика

Дистанционные мошенники активно используют новую схему аферы — омичи теряют сбережения под предлогом замены счетчика. Как рассказали в УМВД по Омской области, жертвой такого преступления стал 74-летний житель Кировского округа.
Пенсионеру позвонили и сказали, что ему пора менять электросчетчик. Специалист придет к нему сам, но для этого необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Мужчина так и сделал, а через некоторое время ему позвонили новые абоненты — якобы представители Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они рассказали, что личный кабинет пенсионера на Госуслугах взломали и теперь на его деньги финансируют ВСУ. Чтобы спасти свои деньги, а себя — от уголовной статьи — необходимо перевести все свои сбережения на некий «безопасный счет».
Пенсионер отправился в банк и по указанию аферистов рассказал банковским сотрудникам легенду о том, что деньги ему якобы нужны на квартиру для дочери. Собрал все накопления и перевел мошенникам.
Что он стал жертвой преступления, омич понял только после того, как рассказал обо всем приятелю. Нанесенный ущерб составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.