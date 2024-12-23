На Кубани от мазута очистили около 40 км берега

На месте работают более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. Сейчас функционируют семь пунктов сбора волонтеров. Для добровольцев организовали пункты питания и обогрева, точки раздачи средств индивидуальной защиты и инвентаря. Для добровольцев действует 11 точек, где они могут согреться, выпить горячий чай и перекусить. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, при понижении температуры готовы установить еще 10 пунктов обогрева.