Центр Алматы остался без теплоснабжения

В Алматы устраняют повреждение на трубопроводе по улице Назарбаева. Дома в центре города остались без отопления, передаёт BaigeNews.kz.
По данным аварийной службы «Алматинских тепловых сетей», повреждение возникло из-за износа трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1984 году.
Ограничено теплоснабжение потребителей в контуре улиц Сатпаева — Достык, Тайманова, а также в микрорайонах Самал 1, 2, 3.
Над устранением аварии работает ремонтно-строительная служба ТОО «АЛТС», ожидаемое время восстановления теплоснабжения — до 1:00 часов 24 декабря.