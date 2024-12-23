На Дону ГУФСИН опровергла информацию о девушках для заключённых СИЗО-1

В пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области заявили, что информация о том, что сотрудник СИЗО-1 в Ростове водил женщин за 100 тысяч рублей из корпуса в мужские камеры не соответствует действительности.
Как сообщили в надзорной службе, в результате проведённых сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области проверочных и оперативно-разыскных мероприятий информация, изложенная в публикации, не подтвердилась.
О незаконной продаже телефонов и сим-карт, которую якобы прикрывал тот же сотрудник СИЗО, в ведомстве ничего не сказали, как и о его задержании.
Напомним, издание SHOT в своём Telegram-канале, ссылаясь на свой источник, сотрудник СИЗО-1 в Ростове 29-летний Александр С. за отдельную плату водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры. За каждую такую услугу он брал с заключённых 100 тысяч рублей.
Также, по информации источника SHOT, дежурный прикрывал продажу мобильных телефонов и SIM-карт в СИЗО, которой также занимался «смотрящий». От этого он получал часть денег от Артура С.