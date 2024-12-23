Пламя охватило квартиру в Братске из-за короткого замыкания

В Братске на пожаре пострадала женщина. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя охватило одну из квартир многоэтажки на улице Комсомольской.
25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия подразделения. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Дознаватели выяснили, что 60-летняя женщина, проживающая в квартире, включила чайник, из-за этого произошло короткое замыкание. Искры разлетелись на рядом стоящую мебель, что привело к распространению огня. Она не смогла самостоятельно выбраться из комнаты, ее спасли огнеборцы и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.
14 человек спасли пожарные. ГУ МЧС по Иркутской области.
25 человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия подразделения, еще 14 человек спасли пожарные. Огонь на 15 квадратных метрах тушили 33 работника и 12 единиц техники ведомства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске произошло ДТП, в котором погибла 42-летняя женщина, травмы получили трое детей. По предварительной информации, водитель «Тойоты Ист» не справилась с управлением, врезалась в световую опору и съехала с дороги.