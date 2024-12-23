Пламя охватило квартиру в Братске из-за короткого замыкания

— Дознаватели выяснили, что 60-летняя женщина, проживающая в квартире, включила чайник, из-за этого произошло короткое замыкание. Искры разлетелись на рядом стоящую мебель, что привело к распространению огня. Она не смогла самостоятельно выбраться из комнаты, ее спасли огнеборцы и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.