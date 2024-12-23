Мазут после крушения танкеров может попасть в Азовское море

По словам ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Андрей Гринько, нефтяные или мазутные пятна в течение нескольких месяцев могут появится в прибрежных районах по всему побережью Крыма и Краснодарского края, а также в Одессе и в Турции.
«Также возможен вариант погружения мазутных скоплений в глубокие горизонты, предсказать их движение в море будет очень сложно, возможен вынос этих масс в открытое море. Азовское море также находится под угрозой попадания мазута», — отмечает Гринько.
Из-за утечки нефтепродуктов на поверхности воды образуется пленка, кислород для морских обителей не поступает и они гибнут. Кроме того, часть мазута заиливается и угрожает донным организмам вроде моллюсков.
Решить проблему нефтяных пятен могут помочь специальные микроорганизмы или водоросли, которые разлагают вредные вещества. Для их использования необходимы исследования.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивший порядка 9,2 тыс.тонн мазута. Произошел разлив нефти. В Краснодарском крае на трех участках побережья были зафиксированы повторные выбросы мазута.