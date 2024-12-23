Мазут после крушения танкеров может попасть в Азовское море

По словам ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Андрей Гринько, нефтяные или мазутные пятна в течение нескольких месяцев могут появится в прибрежных районах по всему побережью Крыма и Краснодарского края, а также в Одессе и в Турции.