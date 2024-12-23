В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором

По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».