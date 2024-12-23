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В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

«Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СК