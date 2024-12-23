Мошенники заставляют жителей Кубани совершать поджоги

Как сообщают эксперты, этот вид мошенничества получил распространение в начале прошлого года. Мошенники связываются с жертвами, у которых уже похитили деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят определенные действия, такие как нападение на офис банка или поджог. Иногда преступники убеждают своих жертв, что таким образом они помогают в поимке злоумышленников.



Участились случаи, когда мошенники просят снимать процесс на видео. Несмотря на обещания, украденные деньги жертвам не возвращают, а сами действия приводят к уголовной ответственности. Такие нападения могут быть квалифицированы как террористический акт (статья 205 УК РФ), за который предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.



Чаще всего жертвами становятся социально уязвимые группы населения, включая пенсионеров и молодежь. В правоохранительных органах отмечают, что звонки поступают из-за границы, в основном с территории Украины, где функционируют мошеннические кол-центры.

Людям рекомендуется быть бдительными и не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами, а также не сообщать по телефону свои персональные данные.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре недавно произошел трагический инцидент. Женщина, потеряв деньги после продажи автомобиля, поддалась на уговоры мошенника, представившегося следователем. Ей внушили, что преступники совершают транзакции с ее счетов в одном из местных банков, и поджог здания якобы поможет их задержать. Женщина бросила в банкомат бутылку с зажигательной смесью, вызвав пожар. Теперь ей может грозить до 5 лет тюрьмы.



По данным одного из крупных российских банков, за последний год количество подобных преступлений увеличилось на 30%. Правоохранители призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на манипуляции и сразу сообщать о подозрительных звонках.