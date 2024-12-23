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Заместитель главврача БСМП обвиняется в получении взяток на 2,6 млн рублей

Заместитель главврача БСМП обвиняется в получении взяток на 2,6 млн рублей — она требовала от подчинённых передавать ей часть ежемесячной премии за покровительство.

Источник: Янтарный край

Женщина также получала взятки за медицинские книжки для моряков без прохождения комиссии.

По данным следствия, с июля 2018 по март 2023 года женщина получила более 2,6 млн рублей незаконно. Калининградка проходит по делу, возбуждённому сразу по нескольким статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взяток через посредника за незаконные действия, п. «б» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взяток с вымогательством, в том числе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда. Приговор посреднику уже вынесен.