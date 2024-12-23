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Сочинцу, который избил знакомую гаечным ключом, предъявили обвинение

На курорте правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В Сочи следователи предъявили обвинение мужчине, который избил бывшую сожительницу гаечным ключом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

На курорте правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, ночью 20 декабря обвиняемый пришел в квартиру 41-летней возлюбленной. Там фигурант избил ее руками, а также ударил ключом по лицу и телу. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшую же увезли в больницу.

Вскоре мужчину задержали. Следствие планирует попросить судью заключить его под стражу. Сейчас сотрудники СКР устанавливает все детали произошедшего. Позже председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела.

Ранее мы сообщали, 38-летнему подозреваемому из Сочи грозило до 10 лет лишения свободы.