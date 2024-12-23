Сочинцу, который избил знакомую гаечным ключом, предъявили обвинение

По данным следствия, ночью 20 декабря обвиняемый пришел в квартиру 41-летней возлюбленной. Там фигурант избил ее руками, а также ударил ключом по лицу и телу. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшую же увезли в больницу.