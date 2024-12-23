В Анапе создадут перевалочный пункт для загрязненного мазутом грунта

Решение принято в связи с перегрузкой предприятий, занимающихся утилизацией подобных отходов. Как отметил глава региона, мазут с пляжей собирается быстрее, чем заводы успевают перерабатывать поступающие объемы.



«Совместно с Минприроды и Росприроднадзором мы приняли решение создать перевалочную площадку. Загрязненный грунт будет свозиться сюда, а затем централизованно отправляться на переработку», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.



Губернатор и министр природных ресурсов России Александр Козлов, а также руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова недавно посетили одно из утилизирующих предприятий в хуторе Белом Темрюкского района. Там сейчас ожидают утилизации более 12 тысяч тонн загрязненного грунта.



Ранее сообщалось, что общий объем загрязненного мазутом песка и земли на Кубани может превысить 200 тысяч тонн. По состоянию на 23 декабря собрано уже более 14 тысяч тонн отходов.