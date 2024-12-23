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Суд в Москве приговорил и.о. главы петербургского НИИ вакцин к 9 годам колонии

Головинский районный суд Москвы огласил приговор и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток» Евгению Маковскому, признанному виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: AP 2024

Осужденный проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По статье о посредничестве во взяточничестве (291.1 УК РФ) также был вынесен приговор Игорю Рудых. Ему назначили 8 лет колонии особого режима.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, взятка предназначалась Маковскому за продление договоров между НИИ и ООО «Русбиофарм». Речь идет о поставках вакцины от коронавируса «Конвасэл» (зарегистрирована Минздравом 18 марта 2022 года).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя директора петербургского НИИ вакцин и сывороток Андрея Васильева, которого признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подробнее о деле руководителей СПбНИИВС — в материале «Ъ» «Вакцина не помогла от ареста».