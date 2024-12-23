Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии завели уголовное дело после ДТП школьного автобуса и бензовоза

В Башкирии завели уголовное дело после ДТП школьного автобуса и бензовоза.

Источник: ГАИ РБ

Следователи изучат обстоятельства аварии на предмет нарушения ч. 1 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Следкома по РБ, на 56 км автодороги Бураево — Старобатлачево — Куеда произошло столкновение школьного автобуса «ПАЗ» и бензовоза «МАН». В автобусе находились 17 детей и двое взрослых. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое детей, двое взрослых и водитель автобуса.

Назначен комплекс следственных действий, допрашиваются водители, пассажиры и очевидцы ДТП, планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз.