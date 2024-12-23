В Башкирии завели уголовное дело после ДТП школьного автобуса и бензовоза.

Следователи изучат обстоятельства аварии на предмет нарушения ч. 1 ст. 238 УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным Следкома по РБ, на 56 км автодороги Бураево — Старобатлачево — Куеда произошло столкновение школьного автобуса «ПАЗ» и бензовоза «МАН». В автобусе находились 17 детей и двое взрослых. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое детей, двое взрослых и водитель автобуса.
Назначен комплекс следственных действий, допрашиваются водители, пассажиры и очевидцы ДТП, планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз.