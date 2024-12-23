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В Архангельске неизвестный мужчина пытался проникнуть в школу

Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу № 35 в городе Архангельске. Об этом сообщил Telegram-канал «Жесть Архангельской области».

Источник: Reuters

В материале отмечается, что неизвестный мужчина хотел зайти в образовательное учреждение под предлогом встречи с одним из учеников. По его словам, ему нужно было «отдать брату пластилин».

«Когда его остановил охранник, тот выхватил нож. Раненый охранник оказался старой закалки и удерживал мерзавца до прибытия [сотрудников] Росгвардии», — говорится в публикации.

При этом директор школы Елена Сидорук в комментарии для Telegram-канала «29.RU | Новости Архангельска» заявила, что никакого ножа у нарушителя не было. Более того, молодой человек не нападал на остановившего его охранника.

«Зашел злодей, пресекли его продвижение, он был в нетрезвом виде. Он никому не угрожал. Но в школе нетрезвого не может быть, вот и все», — подчеркнула директор.

Она добавила, что сейчас мужчина находится в отделении полиции.

16 декабря в московской школе № 1576 подросток выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Пострадавшему вызвали «скорую», но медицинская помощь ему не понадобилась. Несмотря на это, сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку.

образование