Участников экстремистской группировки задержали в Ростовской области

— Представители объединения вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили конспиративные собрания и призывали к неисполнению российских законов, в том числе отрицали необходимость участия мусульман России в СВО и оправдывали деятельность террористов, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.