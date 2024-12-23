Участников экстремистской группировки задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали пятерых предполагаемых участников запрещенного в России религиозного объединения. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Предварительно известно, что группа действовала на территории Обливского района. По данным следствия, лидеры ячейки неоднократно выезжали за рубеж, «где получали ложные нетрадиционные религиозные знания».
— Представители объединения вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили конспиративные собрания и призывали к неисполнению российских законов, в том числе отрицали необходимость участия мусульман России в СВО и оправдывали деятельность террористов, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Сообщается также, что во время обысков в домах у задержанных нашли запрещенную литературу.
Сейчас в отношении организатора и четверых участников ячейки возбуждено два уголовных дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» (ч.1 ст. 282.2, ч.2 ст. 282.2 УК РФ).