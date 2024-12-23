Сотрудника СИЗО Ростова обвиняют в организации свиданий за деньги: подробности дела

По версии следствия, сотрудник учреждения не только мог продавать телефоны и сим-карты подследственным, но и проводить в камеры лиц, которые не имели права там находиться. По некоторым данным, 29-летний Александр С. за деньги мог приводить женщин к одному из заключенных по имени Артур.