Сотрудника СИЗО Ростова обвиняют в организации свиданий за деньги: подробности дела

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника следственного изолятора № 1 (СИЗО-1) по обвинению в организации нелегальных встреч с заключенными. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на собственные источники.
По версии следствия, сотрудник учреждения не только мог продавать телефоны и сим-карты подследственным, но и проводить в камеры лиц, которые не имели права там находиться. По некоторым данным, 29-летний Александр С. за деньги мог приводить женщин к одному из заключенных по имени Артур.
За каждый визит сотрудник изолятора получал от заключенного около 100 тысяч рублей. После задержания Александра Артура перевели в следственный изолятор в соседний Новочеркасск. Местная пресса пишет, что мужчина пользовался определенным авторитетом среди сокамерников, занимая высокое место в преступной иерархии.
Напомним, что именно в СИЗО-1 16 июня 2024 года заключенные захватили заложников, среди которых находились и сотрудники учреждения исполнения наказаний. В ходе расследования происшествия поднимался и вопрос о том, каким образом запрещенные предметы, в том числе и средства мобильной связи, оказывались в камерах у заключенных.