В Китае приговорили врезавшегося в толпу водителя к смертной казни

Ранее аналогичное происшествие произошло в городе Чжухай (провинция Гуандун) в южной части Китая — вечером 11 ноября внедорожник въехал в толпу людей. 62-летний водитель по фамилии Фань попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. Как сообщило генеральное консульство РФ в городе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), информации о пострадавших россиянах в результате происшествия от компетентных органов КНР не поступало.