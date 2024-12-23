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В Китае приговорили врезавшегося в толпу водителя к смертной казни

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайский суд приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения водителя, который наехал на толпу людей в городе Чандэ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая CCTV.

Источник: РИА "Новости"

«23 декабря 2024 года Народный суд промежуточной инстанции города Чандэ провинции Хунань публично рассмотрел дело Хуан Вэня. Обвиняемый приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и лишением политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности», — передает CCTV решение суда.

Хуан Вэнь 19 ноября 2024 года врезался в толпу людей у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ. В результате инцидента пострадали в том числе 18 школьников.

Ранее аналогичное происшествие произошло в городе Чжухай (провинция Гуандун) в южной части Китая — вечером 11 ноября внедорожник въехал в толпу людей. 62-летний водитель по фамилии Фань попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. Как сообщило генеральное консульство РФ в городе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), информации о пострадавших россиянах в результате происшествия от компетентных органов КНР не поступало.