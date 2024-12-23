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Задержана хирург, после операции у которой ослепла жена президента Федерации еврейских общин

По информации Mash, сейчас Катерина Лонская на следственных действиях в Москве, у неё уже прошли обыски.

Источник: Reuters

Скоро ей изберут меру пресечения, рассказал нам адвокат Андрей Алешкин.

В мае мы писали, что 46-летняя Инна обратилась в клинику, чтобы сделать блефаропластику — подтянуть веки. Неделю она пролежала в палате, хотя восстановление занимает пару дней. Итог: ослепла на оба глаза. За помощью пришлось обратиться к хирургу в Италии. Там сделали ещё несколько операций и даже зашивали веки. Способность видеть вернули только одному глазу, но всего на 30%. Тогда по факту оказания небезопасных услуг завели уголовное дело. Теперь Лонскую задержали.