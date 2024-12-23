Снегопады в Боснии и Герцеговине оставили десятки тысяч жителей без электричества

«С раннего утра интенсивные снегопады, сопровождающиеся ветром, вызвали повреждения на линиях электропередачи высокого и среднего напряжения в районах, обслуживаемых компанией Elektroprivreda BiH. В период с 04:00 до 10:30 без электроснабжения оставалось около 180 000 потребителей. Благодаря оперативным действиям бригад электромонтажников большая часть повреждений была устранена, и в настоящее время без электричества остаются около 60 000 потребителей», — сообщили в пресс-службе компании.
Там также отметили, что все доступные электромонтажные бригады «находятся на местах и, несмотря на сложные условия, делают все возможное для устранения повреждений и нормализации электроснабжения в кратчайшие сроки».
По информации местных СМИ, дорожная ситуация на горных перевалах, а также некоторых дорогах и автомагистралях является критической, так как уровень снега на них может достигать от 20 до 40 см. Сообщается, что в ряде школ отменены занятия из-за обильного снегопада.