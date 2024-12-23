В США пенсионерка-миллионерша с русской фамилией трижды обокрала один и тот же магазин

Жуковскую и Майкельсон арестовали, после чего отпустили под залог. Им предъявлены обвинения в краже и заговоре с целью совершения преступления. Мотивы пенсионерок неизвестны, по данным журналистов, дамы проживают в элитных районах в Сан-Франциско и Хиллсборо и владеют элитными особняками стоимостью по 1,5 млн долларов каждая.