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В Самарской области за неделю произошло 62 техногенных пожара

Три человека погибли в пожарах за неделю в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

За период с 16 по 23 декабря на территории Самарской области пожарные ликвидировали 62 пожара. К сожалению, огонь унес жизни троих человек. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Среди происшествий был крупный пожар в Промышленном районе Самары. На улице Кирова горели 7 торговых павильонов на площади 100 квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались 37 специалистов и 9 единиц техники.

Самарцам напоминают, что большинство пожаров можно предотвратить. Жителям советуют следить за состоянием электропроводки, не допускать ее износа, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и регулярно проверять исправность печей.

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