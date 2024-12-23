Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский подросток сломал челюсть во время зимних развлечений

Врачи Республиканской детской клинической больницы Чувашской Республики помогли 17-летнему юноше, который получил серьезную травму, катаясь на коньках. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Источник: РИА "Новости"

По словам медиков, подросток так сильно ударился головой об лед, что сломал челюсть.

«После осмотра и диагностики был поставлен диагноз — открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Мальчика госпитализировали в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии для проведения хирургического лечения», — рассказал челюстно-лицевой хирург больницы Владислав Слепов.

Доктор отметил, что сначала подростку наложили шины на верхнюю и нижнюю челюсти, а затем во время операции скрепили нижнюю челюсть титановой пластиной. Юноше предстоит долгое время питаться через трубочку — как пояснил медик, для полного срастания отломков необходимо полностью обездвижить челюсть.

здоровье
медицина