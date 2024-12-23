Российский подросток сломал челюсть во время зимних развлечений

Доктор отметил, что сначала подростку наложили шины на верхнюю и нижнюю челюсти, а затем во время операции скрепили нижнюю челюсть титановой пластиной. Юноше предстоит долгое время питаться через трубочку — как пояснил медик, для полного срастания отломков необходимо полностью обездвижить челюсть.