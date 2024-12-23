В США произошло столкновение двух легкомоторных самолетов

По данным издания, авария произошла 11 декабря. Лайнер Grumman American AA-5 Traveler следовал из Галвестона, но на подлете к аэропорту Пирленд у него отказали гарнитуры и средства связи. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку. В нескольких метрах от места посадки приземлялся борт Cessna 182T Skylane. Пилот второго судна не знал о преследующемся лайнере, так как с ним не вышли на связь.