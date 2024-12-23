Cбежал из-под конвоя в Алматы: полиция заявила о задержании

Находящегося в розыске гражданина Аубакри К. Е. 1996 года рождения удалось задержать на территории Алматинской области.
В полиции напомнили, что ранее подозреваемый был осужден за кражу чужого имущества.
«В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование».
О побеге подсудимого стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Также была начата служебная проверка. Позднее стражи порядка раскрыли личность сбежавшего.