Cбежал из-под конвоя в Алматы: полиция заявила о задержании

О побеге подсудимого стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Также была начата служебная проверка. Позднее стражи порядка раскрыли личность сбежавшего.