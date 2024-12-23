Поймай меня, если сможешь: Россиянин трижды сменил фамилию, чтобы скрыться от приставов

Как уточнили в ведомстве, мужчина не только не платил налоги и штрафы ГАИ, но и не возвращал долг кредитору, скрываясь от судебных приставов. За короткий период он трижды сменил фамилию, что усложняло его поиск. Однако долго скрываться от закона россиянину не удалось: установив последнюю фамилию должника, приставы успели наложить арест на все его счета. Оставшись без денег, мужчина сам пришёл «сдаваться» в отделение.