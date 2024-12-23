Пожар унес жизнь мужчины в Ковернинском округе

33-летний мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в деревне Каменное Ковернинского округа утром 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные смогли потушить огонь, охвативший площадь в 25 квадратных метров.
Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неисправная печь или неправильное ее устройство. Пожар был обнаружен слишком поздно, так как в доме не был установлен пожарный извещатель.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала на пожаре в Нижнем Новгороде.