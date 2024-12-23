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Пожар унес жизнь мужчины в Ковернинском округе

Причиной возгорания могла стать неисправная печь.

33-летний мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в деревне Каменное Ковернинского округа утром 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные смогли потушить огонь, охвативший площадь в 25 квадратных метров.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неисправная печь или неправильное ее устройство. Пожар был обнаружен слишком поздно, так как в доме не был установлен пожарный извещатель.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала на пожаре в Нижнем Новгороде.

МЧС
пожары