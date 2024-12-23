В Ленске потушили пожар в супермаркете

«Пожар в Ленске полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Ленске в супермаркете «Светофор» произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Его причиной стало замыкание электрооборудования.
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар в супермаркете «Светофор» в якутском Ленске ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Пожар в Ленске полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Ленске в супермаркете «Светофор» произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Его причиной стало замыкание электрооборудования.