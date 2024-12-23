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В Ленске потушили пожар в супермаркете

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар в супермаркете «Светофор» в якутском Ленске ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар в Ленске полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ленске в супермаркете «Светофор» произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Его причиной стало замыкание электрооборудования.

МЧС
пожары