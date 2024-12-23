Обвиняемую в поджоге банка на Среднеохтинском пенсионерку отправили в СИЗО

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, вечером 21 декабря гражданка Золотарева проникла в помещение ПАО «Сбербанк», расположенного в д. 10 лит. А по Среднеохтинскому проспекту, где вылила принесенную с собой горючую жидкость, после чего совершила поджог, в результате чего произошел взрыв и возгорание помещений банка.