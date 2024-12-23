В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата

В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников.