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В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о теракте после поджога банкомата Сбербанка, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников.

Как уточняет судебная пресс-служба, в воскресенье Золотаревой предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Она частично признала вину.

«Красногвардейский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонины Золотаревой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Золотаревой стражу по 20.02.2025», — говорится в сообщении.

В понедельник Колпинский районный суд также отправил под стражу пенсионера Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один.