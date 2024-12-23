В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата

В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников.
Как уточняет судебная пресс-служба, в воскресенье Золотаревой предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Она частично признала вину.
«Красногвардейский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонины Золотаревой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Золотаревой стражу по 20.02.2025», — говорится в сообщении.
В понедельник Колпинский районный суд также отправил под стражу пенсионера Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один.