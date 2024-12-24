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Гражданина США осудили за похищение ребенка в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря, ФедералПресс. Калининградский суд отправил в колонию гражданина США. Мужчина пытался увезти маленького сына за границу. Его приговорили к шести годам лишения свободы, уточнили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Источник: AP 2024

«В ближайшее время осужденный будет переведен из СИЗО в колонию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у гражданина есть право ходатайствовать об отбытии наказания в США. Так как он является гражданином этой страны, пишет ТАСС. Однако пока такое ходатайство получено не было.

Напомним, что летом 2023 году мужчина приехал в Калининград, чтобы встретиться с сыном, который является гражданином РФ. Под предлогом совместного времяпрепровождения он попытался вывезти мальчика из страны, но был задержан.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что гражданина США будут судить в Калининграде за попытку украсть собственного сына.