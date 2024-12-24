Гражданина США осудили за похищение ребенка в Калининградской области

«В ближайшее время осужденный будет переведен из СИЗО в колонию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у гражданина есть право ходатайствовать об отбытии наказания в США. Так как он является гражданином этой страны, пишет ТАСС. Однако пока такое ходатайство получено не было.
Напомним, что летом 2023 году мужчина приехал в Калининград, чтобы встретиться с сыном, который является гражданином РФ. Под предлогом совместного времяпрепровождения он попытался вывезти мальчика из страны, но был задержан.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что гражданина США будут судить в Калининграде за попытку украсть собственного сына.