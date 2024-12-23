Желая приобрести мебель, жительница Казани лишилась 17 тысяч рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений потерпевшая заинтересовалась покупкой стульев. Продавец также предложил приобрести стол по выгодной цене. Согласившись, женщина перевела на карту мошенника 17 тыс. рублей. Однако товары так и не дошли до покупательницы.