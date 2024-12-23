Желая приобрести мебель, жительница Казани лишилась 17 тысяч рублей

Жительница Казани лишилась 17 тысяч рублей, пытаясь купить мебель на сайте объявлений. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Вишневский» установили личность афериста, им оказался 27-летний уроженец Новосибирска.
На одном из сайтов бесплатных объявлений потерпевшая заинтересовалась покупкой стульев. Продавец также предложил приобрести стол по выгодной цене. Согласившись, женщина перевела на карту мошенника 17 тыс. рублей. Однако товары так и не дошли до покупательницы.
По данному факту возбужденно уголовное дело, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мошенник возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб, сообщили в управлении МВД России по Казани.