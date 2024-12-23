В Тверской области мужчина пытался устроить пожар в отделении банка

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что пожар устроила женщина 32−40 лет на вид. Она снимала свои действия на телефон. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность подозреваемой и ее местонахождение.