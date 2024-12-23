В Тверской области мужчина пытался устроить пожар в отделении банка

«В Бологом мужчина зашел в отделение банка и попытался совершить поджог», — рассказал источник агентства.
Он добавил, что находившиеся в помещении люди потушили огонь до прибытия сотрудников экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительным данным, мужчина действовал по заданию мошенников с Украины.
23 декабря пресс-служба министерства внутренних дел РФ заявила, что в городе Норильске в Красноярском крае неизвестная подожгла банкомат в одном из отделений финансовой организации. Инцидент произошел на улице Металлургов.
Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что пожар устроила женщина 32−40 лет на вид. Она снимала свои действия на телефон. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность подозреваемой и ее местонахождение.