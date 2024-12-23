«Манхэттенский стрелок» не признал вину в убийстве главы UnitedHealthcare

18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило Манджоне, которому уже дали прозвище «Манхэттенский стрелок», обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Это грозит обвиняемому пожизненным тюремным сроком без права на досрочное освобождение.
Помимо обвинений штата Нью-Йорк Луиджи Манджоне также были предъявлены обвинения федеральным окружным судом Нью-Йорка. Это делает вероятным вынесение ему смертного приговора.
Главу одной из крупнейших в США страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца выстрелил в топ-менеджера несколько раз из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Позднее он был пойман в городе Алтуна (Пенсильвания).