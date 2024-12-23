«Манхэттенский стрелок» не признал вину в убийстве главы UnitedHealthcare

Главу одной из крупнейших в США страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца выстрелил в топ-менеджера несколько раз из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Позднее он был пойман в городе Алтуна (Пенсильвания).