Убийца отца двоих детей и его брат-наркоторговец в Башкирии предстанут перед судом

Двое жителей Башкирии предстанут перед судом за убийство и организацию нарколаборатории. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры.
В мае прошлого года в Ишимбае обнаружили мертвым пропавшего отца двоих детей Азата А. На месте происшествия и обнаружили стреляные гильзы от патронов для пистолета Макарова и другие предметы и следы. Сотрудники СК провели баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы, допросили и проверили десятки человек из числа потенциальных подозреваемых и свидетелей, которые ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, имеющие лицензию на хранение оружия. По итогам расследования сыщики выдвинули версию о том, что к гибели Азата причастны люди, занимающиеся торговлей наркотиков — все потому что место, где было обнаружено тело мужчины, могло быть использовать для того чтобы прятать «закладки» с наркотиками". Следователи подозревали, что погибший мог стать свидетелем преступления.
Спустя несколько месяцев оперативники МВД задержали с поличным двух братьев из города Ишимбая 35 и 39 лет. Они организовали у себя в гараже лабораторию по производству синтетических наркотиков. Полицейские обнаружили у них более 5,5 кг незаконных веществ, инструменты для их изготовления и два автомата Калашникова с тысячей патронов. Но главной находкой в контексте поисков убийц Азата стали гильзы от пистолета Макарова. Баллистика показала, что именно это орудие стало причиной гибели мужчины.
Оказалось, что отца двоих детей убили за то, что он увидел, как один из братьев испытывает свой новый пистолет. Последний решил не оставлять свидетелей и застрелил мужчину.
Против обоих братьев было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, а младший стал фигурантом дела об убийстве.
— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.
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