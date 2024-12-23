Убийца отца двоих детей и его брат-наркоторговец в Башкирии предстанут перед судом

В мае прошлого года в Ишимбае обнаружили мертвым пропавшего отца двоих детей Азата А. На месте происшествия и обнаружили стреляные гильзы от патронов для пистолета Макарова и другие предметы и следы. Сотрудники СК провели баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы, допросили и проверили десятки человек из числа потенциальных подозреваемых и свидетелей, которые ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, имеющие лицензию на хранение оружия. По итогам расследования сыщики выдвинули версию о том, что к гибели Азата причастны люди, занимающиеся торговлей наркотиков — все потому что место, где было обнаружено тело мужчины, могло быть использовать для того чтобы прятать «закладки» с наркотиками". Следователи подозревали, что погибший мог стать свидетелем преступления.