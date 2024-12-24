СК: В Воронеже у женщины после пластической операции начались проблемы

Председатель Следственного комитета России инициировал запрос доклада о ходе расследования уголовного дела, связанного с некачественным оказанием медицинских услуг в Воронежской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
Поводом послужила информация, распространенная в СМИ, о том, что местная жительница столкнулась с ухудшением здоровья после хирургического вмешательства в частной клинике. По данному факту.
было возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, пункт «в» Уголовного кодекса РФ. Глава СК поручил руководителю Следственного управления СК России по Воронежской области, М. А. Селюкову, предоставить подробный отчет о текущем состоянии расследования и выявленных обстоятельствах дела.