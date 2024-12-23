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Мошенники дважды обманули воспитателя детсада из Минска почти на 100 000 рублей

Мошенники дважды обманули минчанку на общую сумму почти в 100 тысяч белорусских рублей.

Источник: Комсомольская правда

О мошеннической схеме, жертвой которой стала 66-летняя воспитательница одного из детских садов города Минска, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

В январе 2024 года этого года женщина увидела в интернете рекламу от якобы популярного белорусского банка «об увеличении капитала с помощью инвестиций в топливные ресурсы».

Объявление ее заинтересовало, она прошла по ссылке, оставила свои контактные данные, заполнив соответствующую форму. Очень скоро с ней связались: звонок поступил в одном из мессенджеров, звонивший мужчина, который называл себя сотрудником банка, провел детальный опрос о финансовом положении женщины, а также о будущих целях.

Мужчина быстро втерся в доверии к женщине, они нашли общий язык, он пообещал ей, что у нее есть все шансы стать инвестором, а в самое ближайшее время с ней свяжутся представители банка уже для оказания помощи в регистрации на бирже.

Женщина сначала была весьма осмотрительна и осторожна. Ее попросили для начала торгов внести 100 долларов, но она перевела только 125 белорусских рублей.

Однако в конечном счета псевдоконсультанты убедить свою ничего не подозревавшую жертву пополнить виртуальный счет на нужную им сумму.

— С этого момента ее долги перед знакомыми и реальными банками росли в геометрической прогрессии, как и доход, отображаемый в мобильном приложении аферистов. Далее, как и полагается, жительница столицы услышала, что смогла заработать сразу 2 тысячи белорусских рублей, — констатировали правоохранители.

С февраля по июль 2024 года, все действия пострадавшей контролировала «сотрудница банка» по имени Мария, действия воспитательницы она контролировала через одного из приложений удаленного доступа, а именно AnyDesc.

За несколько месяцев воспитательница вложила в инвестпрограммы абсолютно все свои сбережения, затем она на начала брать деньги в долг у друзей и знакомые. В какой-то момент женщина оформила сразу 4 кредита.

В какой-то момент Мария под благовидным предлогом просто пропадает, однако, даже потеряв, в конечном счете, более 50 тысяч белорусских рублей, обращаться в милицию жертва аферистов не стала.

Далее она постоянно думала о том, как самостоятельно вернуть пропавшие деньги. В одной из соцсетей в сентябре 2024 года она заинтересовалась рекламой о возвращении денежных средств, ранее похищенных мошенниками.

Схема повторилась: с ней очень скоро связался «консультант», с которым она «заключила» договор на оказание юридических услуг«, ведь ей сообщили, что организация, “которая обманула женщину найдена, вернут все сбережения и даже больше”.

Однако, был и проблемный аспект: фирма мошенников уже закрылась, а на ее счетах помимо ее денег находятся средства других обманутых граждан, но поскольку их установить не удалось, то 29 тысяч долларов переведут лично ей.

Дальше уже новые мошенники получили «свое»: воспитательница якобы для оформления страховки и расширения зоны перевода, прочих юридических процедур переводила деньги аферистам.

— Цена безоговорочного доверия лицам по ту сторону экрана — более 97 тысяч рублей, — констатировали правоохранители.

Только поняв, что все это время она имела дело с мошенниками, минчанка обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, милиция проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

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