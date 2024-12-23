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В Болгарии грузовой поезд сошел с рельсов

СОФИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Грузовой поезд сошел с рельсов в районе города Перник в Болгарии. Как сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на местную администрацию, восстановительные работы могут занять неделю, пострадавших нет.

Источник: AP 2024

«Ситуация сложная, инцидент произошел в труднодоступном районе, один из четырех вагонов перевернулся, рассыпалось большое количество угля. Разрушены электрические опоры и вся линия обесточена. Нет возможности доставить тяжелую технику, поэтому разгрузка вагонов идет с использованием мини-техники. Восстановление пути займет по меньшей мере неделю», — сообщил радио глава администрации Батановци, где произошла авария.

Как сообщают Болгарские железные дороги, во время движения через станцию Батановци состава из 24 вагонов с углем четыре вагона сошли с рельсов. В результате инцидента пострадавших нет, движение поездов на аварийном участке временно остановлено, доставка пассажиров в города Радомир, Дупница и Кюстендил будет обеспечена автобусами. Создана комиссия, которая установит причины происшествия.