Взял ключи от автомобиля мамы: госавтоинспекторы задержали пьяного воронежского подростка

Автомобиль остановили у дома № 49 на улице Ленина. Подросток рассказал, что без разрешения взрослых взял ключи от автомобиля мамы и поехал к другу распивать спиртные напитки. Молодого человека привлекут к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Максимальное наказание по статье — штраф в размере 30 тыс. рублей.