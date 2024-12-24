Взял ключи от автомобиля мамы: госавтоинспекторы задержали пьяного воронежского подростка

В Лисках сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Solaris с пьяным 16-летним подростком за рулем. Молодой человек прошел медицинское освидетельствование в присутствии родителей. Результат составил 0,242 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Воронежской области в понедельник, 23 декабря.
Автомобиль остановили у дома № 49 на улице Ленина. Подросток рассказал, что без разрешения взрослых взял ключи от автомобиля мамы и поехал к другу распивать спиртные напитки. Молодого человека привлекут к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Максимальное наказание по статье — штраф в размере 30 тыс. рублей.
Кроме того, правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Максимальное наказание по первой части статьи — штраф в размере 500 рублей.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Верхнемамонском районе 16-летний нетрезвый водитель без прав попал в ДТП на автомобиле ВАЗ-2114. Машина съехала в кювет и перевернулась. Подросток был в машине один, он не пострадал.