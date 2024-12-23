Суд арестовал мужчину, напавшего на контролера и сломавшего турникет на станции «Удельная» МЦД-3

«Восточным следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК РФ расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Благодаря слаженной работе следователей СК России и МВД России по ЦФО установлено лицо, совершившее хулиганское действие. Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, днем 17 декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения в турникетном павильоне станции «Удельная» Рязанского направления МЖД злоумышленник применил насилие по отношению к старшему контролеру. Кроме того, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, сломал турникет.
«По ходатайству следователя в суде обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.