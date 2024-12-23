Суд арестовал мужчину, напавшего на контролера и сломавшего турникет на станции «Удельная» МЦД-3

Суд заключил под стражу мужчину, напавшего на контролера и сломавшего турникет на станции «Удельная» Рязанского направления Московской железной дороги и третьего маршрута Московских центральных диаметров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.