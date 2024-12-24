В Калининграде сгорела легендарная вилла Эдит

В Калининграде в понедельник, 23 декабря, горела легендарная вилла Эдит. Именно о ней писатель Марк Баринов создал повесть, которая впервые была опубликована в 1956 году.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в этом заброшенном доме. Как сообщили в областном МЧС, горела кровля на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 21 сотрудник МЧС и 3 спецавтомобиля.
Пострадавших нет.
Отметим, в этом году виллу признали вдруг аварийной, быстро расселили. Дальше ее разбирали охотники за металлом, спилили даже лестницу и балясины. Здание уничтожили на глазах.
Спасать его власти были не намерены, показав свое равнодушие.
Вилла была приговорена к сносу и теперь сохранить ее надежд нет никаких. К тому же ее стены уже здорово разрушены.
6 января 2025-го исполнится 100 лет со дня рождения автора «Виллы Эдит», а 13 декабря 2024-го — 40 лет со дня смерти.