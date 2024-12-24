Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде сгорела легендарная вилла Эдит

Старинное здание на проспекте Победы стоит в заброшенном виде.

Источник: МЧС РФ

В Калининграде в понедельник, 23 декабря, горела легендарная вилла Эдит. Именно о ней писатель Марк Баринов создал повесть, которая впервые была опубликована в 1956 году.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в этом заброшенном доме. Как сообщили в областном МЧС, горела кровля на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 21 сотрудник МЧС и 3 спецавтомобиля.

Пострадавших нет.

Отметим, в этом году виллу признали вдруг аварийной, быстро расселили. Дальше ее разбирали охотники за металлом, спилили даже лестницу и балясины. Здание уничтожили на глазах.

Спасать его власти были не намерены, показав свое равнодушие.

Вилла была приговорена к сносу и теперь сохранить ее надежд нет никаких. К тому же ее стены уже здорово разрушены.

6 января 2025-го исполнится 100 лет со дня рождения автора «Виллы Эдит», а 13 декабря 2024-го — 40 лет со дня смерти.

пожары