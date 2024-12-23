Ветеран МВД признался в убийстве криминального репортера

В конце мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу полковника Михаила Смирнова. ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по найму группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в июне 1998 года полковник Смирнов и другие фигуранты, выдавая себя за сотрудников ДПС, остановили автомобиль с гендиректором Балтийского судомеханического завода Игорем Малькиным и его заместителем Владимиром Сериковым на дороге, ведущей к Турухтанным островам.
Находившегося за рулем Михаила Петухова попросили выйти из салона и, отвлекая внимание руководства завода, установили под сидение бомбу. В результате взрыва радиоуправляемой бомбы водитель погиб, а его пассажиры попали в больницу.
Вначале полковник Смирнов отрицал вину и просил определить его, как контуженного в Чечне, вместо СИЗО под домашний арест.
Однако 23 декабря в региональном ГСУ СКР сообщили, что полковник Смирнов подтвердил, что именно он организовал подрыв автомобиля. Кроме того, 60-летний ветеран признался в убийстве репортера «Фонтанки» и АЖУРа Максима Максимова в 2004 году.
Корреспондент много писал о коррупции силовиков, в том числе полковника Смирнова и его коллег. Исчез же журналист после того, как добыл материалы по делу, которое связано со взяткой таможенникам.
По версии ГСУ СКР, Максима Максимова заманили в баню, где ему устроили засаду Михаил Смирнов, оперативник Андрей Пятов и некие Меликсетов и Мещеров. Сам Михаил Смирнов рассказал на допросе, что задушил журналиста и увез тело на служебной машине.
«Мы с Меликсетовым его по полу протащили в спортзал, где перевернули на спину, и я пошел взять заранее приготовленную веревку с петлей. В это время Меликсетов нанес несколько ударов ногой по лежащему Максимову. Очень сильно разбил ему лицо. Я спросил, зачем ты это сделал? Меликсетову показалось, что тот пришел в сознание», — пояснил он.
Тело, по данным «Фонтанки», находится в лесополосе в районе Белоострова. Сейчас там идут поиски.
В июле 2004 года прокурор Центрального района города возбудил уголовное дело об убийстве Максима Максимова, но расследование практически не продвигалось.
«Если мы возьмем работу прокурорского следствия, оперативных подразделений в те годы, то на 90% это была “говорильня”», — сказал «Ъ» заместитель главного редактора «Фонтанки» и главред 47news Евгений Вышенков.
По его словам, все изменилось, когда дело принял в свое производство следователь комитета Вячеслав Мазуренко.
Евгений Вышенков рассказал, что полковник Смирнов признался буквально на днях — сначала в изоляторе «Кресты», а потом — на месте происшествия, но тело его жертвы пока не нашли. Журналист подчеркнул, что когда его найдут, то сотрудники «Фонтанки» похоронят коллегу сами. Между тем подследственный Михаил Смирнов заявил о желании уйти на СВО.