Ветеран МВД признался в убийстве криминального репортера

«Мы с Меликсетовым его по полу протащили в спортзал, где перевернули на спину, и я пошел взять заранее приготовленную веревку с петлей. В это время Меликсетов нанес несколько ударов ногой по лежащему Максимову. Очень сильно разбил ему лицо. Я спросил, зачем ты это сделал? Меликсетову показалось, что тот пришел в сознание», — пояснил он.