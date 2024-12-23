В Ростовской области в реке Дон теплоход сел на мель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось вечером 23 декабря в городе Азове.
По предварительной информации ведомства, сообщение о посадке судна на мель поступило около 19:35. Теплоход следовал в сторону порта Молдовы из Ростова-на-Дону. Как уточнили в ведомстве ю в результате происшествия никто не пострадал, топливо на разлилось.
— Судовой ход не перекрыт. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели, — прокомментировали в региональном ведомстве.