Пять волонтеров обратились к медикам после уборки мазута в Анапе

В минздраве Кубани дали рекомендации по безопасной уборке мазута. Врачи рекомендуют волонтерам использовать средства индивидуальной защиты — это специальные костюмы, респираторы для защиты органов дыхания, очки и маски. Респираторы необходимо регулярно менять, чтобы они выполняли свои защитные свойства.