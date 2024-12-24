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Пять волонтеров обратились к медикам после уборки мазута в Анапе

В минздраве Кубани дали рекомендации волонтерам по работе при уборке мазута.

Источник: Комсомольская правда

В минздраве Кубани дали рекомендации по безопасной уборке мазута. Врачи рекомендуют волонтерам использовать средства индивидуальной защиты — это специальные костюмы, респираторы для защиты органов дыхания, очки и маски. Респираторы необходимо регулярно менять, чтобы они выполняли свои защитные свойства.

Добровольцам советуют работать с перерывами и уходить с пораженных мазутом территорий. При аллергии и хронических заболеваниях легких лучше отказаться от работы с нефтепродуктами.

«23 декабря было зафиксировано 5 обращений, госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Медики ежедневно дежурят рядом с пляжами, где проходит ликвидация последствий разлива мазута.

экология