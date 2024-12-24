«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, беспилотник, поднявшийся в воздух с Сицилии, пролетел над Грецией и Болгарией. Находясь над Румынией, он повернул в сторону Венгрии, потом пролетел над Словакией.
«В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (Около границы с Россией — Прим. ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, БПЛА вернулся на итальянскую базу практически тем же путем, свернув по дороге в сторону Труймяста (агломерация Гданьска, Гдыни и Сопота).
Речь идет об одном из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов, который собирает данные и передает их в режиме реального времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров. Global Hawk может находиться в небе до 24 часов без перерыва. Его крейсерская скорость составляет около 650 километров в час, он способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.
Global Hawk, как сообщал в июле, сославшись на «американский источник», греческий политик Димитриос Нациос, возглавляющий парламентскую фракцию партии «Ники» («Победа»), был задействован для террористического ракетного удара по Севастополю и вылетел с базы ВВС США, базирующейся в Ларисе.
Преднамеренный удар по Севастополю был нанесен 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.