СМИ: к границе России приблизился беспилотник ВС США, наводящий ATACMS

Речь идет об одном из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов, который собирает данные и передает их в режиме реального времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров. Global Hawk может находиться в небе до 24 часов без перерыва. Его крейсерская скорость составляет около 650 километров в час, он способен преодолевать расстояние до 20 тысяч километров.