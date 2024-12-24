RMF FM: американский дрон-разведчик Global Hawk приблизился к границе с РФ

По данным польских журналистов, дрон поднялся в небо в Сицилии. Затем он пролетел над Грецией и Болгарией. Находясь в Румынии, беспилотный летательный аппарат повернул в сторону Венгрии, потом оказался над Словакией, Польшей и Литвой. Позже беспилотник вернулся на базу в Италии.