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RMF FM: американский дрон-разведчик Global Hawk приблизился к границе с РФ

Разведывательный БПЛА пролетел над семью государствами.

Источник: Аргументы и факты

Американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk зафиксирован неподалёку от границы Российской Федерации, сообщает RMF FM.

Разведывательный дрон пролетел над семью государствами и приблизился к границе с РФ.

«Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (около границы с РФ — ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы», — говорится в сообщении польской радиостанции.

По данным польских журналистов, дрон поднялся в небо в Сицилии. Затем он пролетел над Грецией и Болгарией. Находясь в Румынии, беспилотный летательный аппарат повернул в сторону Венгрии, потом оказался над Словакией, Польшей и Литвой. Позже беспилотник вернулся на базу в Италии.

Отметим, что такие БПЛА неоднократно вели разведку перед массированными ударами по российской территории, в том числе с применением дальнобойных ракет. В частности, речь идёт об ATACMS.

Ранее сообщалось, что американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk заметили в районе Калининграда.