Смертельное ДТП на трассе Алматы-Бишкек унесло жизни четырех человек

Напомним, трагическое ДТП унесло жизни водителя Kia Optima и трех его пассажиров. Все они скончались от полученных травм. Расследование продолжается. На данный момент следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, включая действия водителя автомобиля «Toyota». В настоящее время виновный водитель задержан и взят под стражу.