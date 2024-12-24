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Смертельное ДТП на трассе Алматы-Бишкек унесло жизни четырех человек

В Алматинской области ведется расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 декабря в 1:00 ночи на 136-м километре автодороги Алматы-Бишкек, передает ИА El.kz со ссылкой.

Источник: EL.kz

В Алматинской области ведется расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 декабря в 1:00 ночи на 136-м километре автодороги Алматы-Бишкек, передает ИА El.kz со ссылкой на ДП региона.

По предварительной информации, водитель Toyota допустил покасательное столкновение с автомобилем Kia Optima. В результате удара легковую машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком марки Volvo FH.

Напомним, трагическое ДТП унесло жизни водителя Kia Optima и трех его пассажиров. Все они скончались от полученных травм. Расследование продолжается. На данный момент следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, включая действия водителя автомобиля «Toyota». В настоящее время виновный водитель задержан и взят под стражу.