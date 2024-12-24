В акватории Черного моря собрали около 25 тонн нефтеводяной смеси

В районе затопления передней части танкера «Волгонефть-212» установлены ограничительные боновые заграждения, собранно 25 тонн смеси из нефти и воды. Об этом проинформировал оперативный штаб Краснодарского края, ведущий работы по устранению чрезвычайной ситуации в зоне Черного моря.
В сообщении оперштаба уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия по обработке участков с нефтяными загрязнениями, с применением сорбентов для очистки. Обработано свыше 24 тысяч квадратных метров водной площади.
«Морспасслужба» провела обследование участка площадью 170 квадратных километров на Черном море.
Напомним, что грузовые суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря, в результате которого погиб один из членов экипажа. Танкеры транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, в связи с чем крушение привело к разливу нефтепродуктов в море. В ликвидации последствий аварии задействовано свыше 10 тысяч специалистов.
Ранее сообщалось, что объем грунта, загрязненного мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. К сегодняшнему дню было убрано около 14 тысяч тонн мазута.