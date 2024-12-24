В акватории Черного моря собрали около 25 тонн нефтеводяной смеси

Напомним, что грузовые суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря, в результате которого погиб один из членов экипажа. Танкеры транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, в связи с чем крушение привело к разливу нефтепродуктов в море. В ликвидации последствий аварии задействовано свыше 10 тысяч специалистов.